Vrouwenhatende engnek Kempi gearresteerd om negeren online contactverbod

Wakker in du cel, deel 54315234

Voor wie het dossier gemist heeft: rapper Kempi maakte iemand zwanger, dreigde haar vervolgens op alle mogelijke manieren te vermoorden als ze geen abortus pleegde, kreeg zijn zin niet, bleef dreigen, moest zich voor de rechtbank verantwoorden, presteerde het om daar elke tweede of derde zin met 'kanker' te schelden, en werd prompt veroordeeld tot zeven maanden bajes, plus een online- en offline contactverbod. Kempi kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan en doet sindsdien alles om over te komen als een modelburger gaat op de oude zweetvoet verder. Voor het vonnis sloeg zijn entourage ín de rechtbank een vrouw in elkaar (!!), na het vonnis begon hij informatie uit het vertrouwelijke jeugdzorg-dossier van zijn slachtoffer te delen (!!), waarna de lekkende jeugdzorgmedewerker werd ontslagen. Ook bleef hij foto's delen van het kind waarvan hij de moeder zo graag wil vermoorden. Vorige week diende een spoedkortgeding over de materie; daarover doet de rechtbank volgende week uitspraak. Als voorschot daarop is Kempi vandaag gearresteerd; hij wordt morgen voorgeleid.

Tags: kempi, vrouwenhatende, engnek
@Schots, scheef | 16-04-26 | 19:00 | 102 reacties

Reaguursels

Kempi bedreigt vrouw

Gezelschap Kempi mishandelt vrouw in rechtbank

Betrokkenen oa: manager Kempi, Kempi, moeder Kempi, een van Kempi's beste vrienden, een vrouw (vriendin of familielid, dat is vooralsnog onduidelijk)

@Schots, scheef | 17-03-26 | 16:30 | 222 reacties

Heftig fragment. Kempi bedreigt babymoeder opnieuw met de dood, kondigt gezinsdrama aan

Ik ben Kempi hè. Iedereen weet het. Vroeger mishandelde ik mijn babymoeders (…) Ik ga haar doodslaan met mijn eigen kanker handen (…) Het wordt een familiedrama," Jerreley Slijger, 21-07-2025.

@Schots, scheef | 11-08-25 | 13:50 | 207 reacties

AUDIO. Rapper Kempi dreigt scharrel te vermoorden als ze geen abortus pleegt

Man claimt bovendien dat Top Notch zijn advocatenkosten betaalt, maar dat is volgens Top Notch gelul

@Schots, scheef | 08-08-25 | 09:00 | 350 reacties

