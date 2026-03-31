Voor wie het dossier gemist heeft: rapper Kempi maakte iemand zwanger, dreigde haar vervolgens op alle mogelijke manieren te vermoorden als ze geen abortus pleegde, kreeg zijn zin niet, bleef dreigen, moest zich voor de rechtbank verantwoorden, presteerde het om daar elke tweede of derde zin met 'kanker' te schelden, en werd prompt veroordeeld tot zeven maanden bajes, plus een online- en offline contactverbod. Kempi kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan en doet sindsdien alles om over te komen als een modelburger gaat op de oude zweetvoet verder. Voor het vonnis sloeg zijn entourage ín de rechtbank een vrouw in elkaar (!!), na het vonnis begon hij informatie uit het vertrouwelijke jeugdzorg-dossier van zijn slachtoffer te delen (!!), waarna de lekkende jeugdzorgmedewerker werd ontslagen. Ook bleef hij foto's delen van het kind waarvan hij de moeder zo graag wil vermoorden. Vorige week diende een spoedkortgeding over de materie; daarover doet de rechtbank volgende week uitspraak. Als voorschot daarop is Kempi vandaag gearresteerd; hij wordt morgen voorgeleid.