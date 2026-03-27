Ja EenVandaag, stelletje enorme burgertrutten, natuurlijk mag je genieten van gecancelde kunstenaars
Geef ons heden ons dagelijks brood, en als u tijd over heeft graag ook nog wat moralistische troep
Het leven is ingewikkeld en de morele dilemma's dienen zich in slopend tempo aan; gelukkig is het EenVandaag Opiniepanel er als baken van licht om ons door de duisternis te gidsen. Neem Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht. Als je bijvoorbeeld in de auto zit en dit liedje in je hoofd hebt, mag je het dan opzetten en zachtjes meeneuriën, of moet je per geluisterde seconde drie euro doneren aan Stichting Jarige Job, of de tepels wassen van aangereden Galloway-kalveren in de Schotse hooglanden? Mag je van schilderijen van Adolf Hitler genieten, of van liedjes van Kempi? De leden van het EenVandaag Opiniepanel, mogelijk het enige gezelschap dat nog truttiger is dan de redactie van het EenVandaag Opiniepanel, vinden van wel. 59% geniet nog steeds van muziek van FOUTE artiesten, "slechts" 18% voelt zich schuldig als ze ernaar luisteren. Vooral die laatste groep moet je eigenlijk isoleren en opsluiten, het liefst op een locatie waar 24 uur per dag het oeuvre van Juf Roos wordt afgespeeld op reusachtige speakers. Saneer het EenVandaag Opiniepanel.
Reaguursels
