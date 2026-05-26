VIDEO. Vrouwelijke paraglider aangevlogen door Cessna
Boven het oorspronkelijke Europa (Oostenrijk)
Een échte Oostenrijkse Walkure deze 44-jarige Sabrina. D'r parachute werd in tweeën gevlogen door een Cessna, maar tijdens een vrije val bleef ze kalm en wist ze haar reserveparachute in te zette. Video in de allerhoogste resolutie hier, en minstens zo mooi, deze screenshots in de allerhoogste resolutie op haar eigen Instagram. Sab, behouden vaart op eigen kompas maar dan toch het liefst op iets meer afstand van vliegroutes.
