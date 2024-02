Drama op een bouwplaats in het Gelderse Lochem waar een boogdeel van een brug in aanbouw onverwachts neerstortte. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en sommige slachtoffers zitten nog bekneld onder het puin. De veiligheidsregio spreekt momenteel over vier gewonden, waarvan drie zwaargewond. Het boogdeel zou vandaag op zijn plek over het Twentekanaal worden gehesen, maar donderde nog op de bouwplaats uit de takels. Stentor-verslaggever Nieke Hoitink zag het ongeluk gebeuren. "De boog hing de hele ochtend in de takels. Ineens klonk een enorme knal. De hele boog begon te slingeren. Toen viel de hele boel naar beneden. We zagen twee bouwvakkers naar beneden vallen."

UPDATE: Twee traumaheli's aanwezig.

UPDATE: Eerdere beelden van de bouwplaats hier.

UPDATE: "Tenminste één persoon wordt gereanimeerd", meldt de veiligheidsregio bij RTL Nieuws. "Tenminste één andere persoon zit bekneld in het bakje van de betrokken kraan."

UPDATE: "Een boog die omhoog gehesen werd, is uit de stroppen naar beneden gevallen", zo omschrijft de projectleider bij Omroep Gelderland. "De boog hing in twee kranen, is gaan draaien en daarna gevallen."

UPDATE: De veiligheidsregio meldt dat twee personen zijn overleden. Daarnaast zijn er ook nog twee gewonden.

UPDATE: De collega's die het ongeluk zagen gebeuren worden opgevangen in een naastgelegen bedrijf.

UPDATE: In het kader van bedrijfsongevallen. Mogelijk ook een dode bij een aanvaring tussen een schip en een boorplatform in de Botlek.

UPDATE: USAR helpt met bergen slachtoffer.