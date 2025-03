Gefeliciteerd iedereen in De Lage Landen. We hebben er weer een crisis bij! Zeg maar gerust: EEN TIKKENDE TIJDBOM, onder uw koopwoning, corporatiehuis danwel op de 28ste verdieping van uw peperdure torenflat in Amsterdam, Rotterdam en/of Den Haag. In de nieuwste ‘Stand van het Land’ becijfert de KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, ja dat bestaat) dat er inmiddels tussen de 487.000 en 537.000 panden zijn met een verhoogd funderingsrisico. Allemaal de schuld van Andrew Tate, Gaswinning, Musk, Fossiele Brandstoffen, GeenStijl diverse problemen die onder de grond samenkomen. Zoals daar zijn: klimaatverandering, lage grondwaterstanden en inklinking van veen en klei. Daar komt nog bij dat in deze knotsgekke woningmarkt steeds meer mensen geen bouwkundige keuring laten doen (Kopen zonder Keuren) met als gevolg dat half Nederland in 2050 onbewoonbaar verklaard kan worden. ProTip ⬇️