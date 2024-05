Joa kiek moar eem goed, Harkbert en Samantra. Want Harkbert zit dan wel twee dagen op de trekker en Samantra klust bij in de palendansklup maar dat is echt never genoeg voor een hypotheek op dat droomhuis. In het kader van belastingen-de dood-huizenduur blijkt vandaag maar weer eens dat de huizen duur zijn. Dat wisten we natuurlijk al, dat weten we al een paar jaar en we weten het zelfs nog langer. Maar ja, Nederland is ook helemaal niet (meer) bedoeld om in te wonen. Heee HoopLefTrots, doe er eens wat aan!