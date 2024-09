Weet u nog, 2019? De zon scheen nog niet in Nederland, corona was een soort raar bier voor jongens die niet van bier houden en van fatbikes hadden we nog nooit gehoord. Maar toen al, ook toen al, vonden we huizen heel erg duur. Oh oh oh wat vonden we de huizen duur. Er was in Amsterdam een huis van maar 60 vierkante meter dat een half miljoen euro kostte. Dat vonden wij een potje duur. Haast onbetaalbaar. Maar nu. Nu zijn de huizen dus 40% duurder dan in 2020. Een prijsstijging van 40 procent in 4 jaar, en vier jaar geleden WAREN DE HUIZEN AL SUPER DUUR. 60 vierkante meter voor een half miljoen in Amsterdam noemen we nu een unieke kans. Sterker nog, het is te geef!