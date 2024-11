Heldere vraag van Corné van Zeijl over een heldere kwestie, namelijk dat alles wel duurder wordt, maar niet goedkoper. De inflatie blijft namelijk maar stijgen en was deze maand 4%, het hoogste niveau sinds juli 2023. Hieronder het officiële CBS-plaatje, dat mogelijk niet helemaal correspondeert met de door u ervaren inflatiecrisis. Want dat blauwe lijntje is sinds september 2022 wel flink omlaag gegaan, maar dat betekent natuurlijk niet dat dingen ook echt goedkoper zijn geworden (op 1 maand na). Want het vervelende met inflatie is: wat er eenmaal aan zit, dat blijft er ook aan. Dat is wel goed te zien in het plaatje van Van Zeijl, waarop duidelijk wordt dat alles inmiddels 24% duurder is dan 5 jaar geleden. Quote van de dag van cherrypickende charlatan Peter-Hein van Mulligen: "Of Nederland in een loon-prijs-spiraal is terechtgekomen, waarin hogere lonen prijsverhogingen aanjagen, en prijsverhogingen weer leiden tot hogere lonen, blijft vooralsnog gissen. Volgens Van Mulligen is zo'n trend vrij zeldzaam in Nederland: "Dus het zou me verbazen als dat nu wel het geval is. Maar er is ook geen direct bewijs om te zeggen dat het helemaal niet aan de orde is.""