Schakelen we nu live over naar de Nationale Vergaderzaal te Den Haag voor het Belangrijke debat over De Boodschappen. De Middenklasse die De Grootgrutters heeft groot gemaakt, wordt tegenwoordig gekleineerd door torenhoge prijzen aan de kassa. Lege koffieschappen door ruziënde leveranciers en supermarkten, nergens meer "zoethout voor een cent", VIJFENHALVE EURO voor een pak vruchtensap, en hele volkstammen die 'over de grens' boodschappen doen, en daar ook nog tanken en peuken halen. Zo ook de heer Omtzigt, wiens onderzoeksredactie ontdekte dat een potje Hak Appelmoes in België nog geen 1 euro kost, in in Nederland wel 2. Er zijn wereldoorlogen om minder begonnen. Volgens de T. is het de schuld van de Jumbo, volgens de complotdenkers bij de Volkskrant is het allemaal de schuld van de Kwaadaardige Elite, en ondertussen moet u om 18:00 uur weer een bak vreten op tafel hebben staan. Succes met koken & middenklasse livestream na de breek.

