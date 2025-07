HEBBEN WE ER EEN BEETJE ZIN IN

Het is zaterdagavond. Zappen is zinloos. Want u bent hier op GeenStijl en GeenStijl is al het hele weekend op de Zwarte Cross. Donderdagochtend ging Tom Staal al live tijdens de opening van de camping en omdat wij van GeenStijl nu eenmaal een full service multi media (Tik cq Tok) kanaal benne doen we dat vanavond weer. Terugkijkvideo's na de breek. Maar NU graag LIJF kijken naar de STRIEM hier boven.