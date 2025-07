Jesse Daniel - 20:00 The Bayou Western as fuck in de stijl van Benjamin Tod, Brent Cobb, Colter Wall en Paul Cauthen - u kent ze allemaal wel. Toeter hier lekker een paar (honderd) bier weg, smijt de strobalen in het rond, sla je vriend op de schouder bij het prachtige Time Well Spent for a Man en na afloop loop je naar buiten en denk je: hoe kan het dat Nashville duizend godheden voortbrengt, en wij het hier moeten doen met zo'n zeikstraal als Douwe Bob?

Drukwerk - 19:00 uur Megatent Het hoofdpodium met Racoon en Typhoon en Kensington en al die Truus en Bep-crack slaat u vandaag gewoon over en u gaat naar de Megatent voor de Amsterdamse cultformatie Drukwerk. Natuurlijk bekend van iconische nummers als Je Loog Tegen Mij, Schijn 'n Lichtje op Mij, Marianneke, enzovoorts. Dak gaat eraf, dansen, weekend beginnen, feest, het leven vieren, in het oosten is alles beter, blij zijn dat u weg bent uit Amsterdam / er niet eens woont, enzovoorts.

Beans & Fatback - 15:30 Bayou

Ieder jaar zo, ook dit jaar zo, uw favoriete plek op de Zwarte Cross (samen met de Roadhouse): The Bayou, in casu tijdens Beans & Fatback. Dampende bluesrock, niet uit Memphis maar gewoon uit Ommen (denken we), een beetje in de stijl van Jack White of The Black Keys voordat The Black Keys ongelooflijk vervelend werden en gingen experimenteren met gedoe en ellende (al was Delta Kream weer een beuker). Het nummer Use Me werd een dikke hit, maar dat heeft er ook mee te maken dat het gebruikt werd in een reclame van Campina-koeien, en half Nederland die track in Shazam smeet.

Hilltop Howlers - 22:30 Bayou

Vorig jaar ook al getipt, daarvoor ook al een keertje getipt in het StamCafé en nu gewoon opnieuw getipt. Als u al bent geweest gaat u gewoon nog een keertje en als u nog niet bent geweest kunt u mooi voor de eerste keer gaan. U weet: zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt , zo werden ze in Nederland überhaupt weinig gemaakt, deze stampende rock&rollband rond Zwarte Cross-oprichter en allround muzikale wegbereider HJ Lovink.

Darkraver - 23:15 Dansvloer

Het gaat natuurlijk helemaal nergens over, het loeiende geloei wat deze Darkraver allemaal laat zien en horen. MAAR: het is een absoluut icoon in de dance- en hardcoremuziek en hij breekt ieder podium waar hij staat af, van Thunderdome tot Zwarte Cross. Hij is bovendien ook nog eens een hartstikke mooie gast.