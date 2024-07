Hier moj-j wezen

OOIT, lang geleden, stonden we op de Zwarte Cross in een of andere campingschuur en toen braken de Ayatollahs - gewoon Jovink met een andere zanger en dan iets minder onbenullig - de tent compleet af. We dachten: sjonge jonge wat heftig, doch geweldig, hier allemaal, en iedereen was zeiknat en de tent dreef door het weiland van ellende. Fast forward plus een beetje evolutie en nu is de Zwarte Cross zowaar een bloedserieus muziekfestival. Daar moesten we, gek genoeg, ineens aan denken toen we gisterenavond No More Shall We Part van Nick Cave luisterden. Je volgt een route en ieder nummer, alle muziek, ieder refrein: het probeert je wat te vertellen. Je moet er alleen nog achter komen wat dat precies is. Een beetje zoals het Blokkenschema van de Zwarte Cross. Want het kan natuurlijk zijn dat je het al helemaal uitgevogeld hebt, maar het kan ook zo zijn dat die andere knasterds het allemaal bedacht hebben, of dat je het wel 'aankijkt'. Om een beetje mee te lullen of om tóch een doel te hebben alhier een muzikaal routeboekje voor de Zwarte Cross van 2024. Alleen de muziek natuurlijk, ook al kom je vast ook voor theater of dans of knappende tweetakten en wat dies meer zij, dat pilsje in je hand drinkt net wat lekkerder weg met een robbertje muziek op de voor- of achtergrond. Nick Cave is er trouwens niet. De Ayatollahs ook niet meer. Dit wel:

Donderdag

17.00 - 18.15 - Piraten Power Hour, Megatent

Dit gaat inhoudelijk natuurlijk helemaal nergens over, maar u kunt het weekend maar beter beginnen met een plukje meezingen en van links naar rechts hossen, zolang het die vreselijke Snollebollekes maar niet zijn. Rob Kemps is de Bas Smit van de muziekindustrie, maar dan met een hogere gunfactor dan die van een vertrapte krant. Nu moeten we ook wel zeggen: met tien pilsjes erin lijkt Snollebollekes plots ook heel erg Nobelprijswaardig, wie is die malle Bob Dylan eigenlijk, en wat dat aangaat staat u vermoedelijk fantastisch te schijnen bij de Piraten Power Hour in de Megatent. 18.00 - 19.00 - De Boetners, Roadhouse

Boerenrock, het is een eigenaardig fenomeen. Het is ook wel ritmisch, met die hakende bluesriffs enzo, maar het gaat toch altijd dezelfde kant op. Dat kan u dit in het weekend natuurlijk helemaal niks schelen want u bent in de Achterhoek en u bent op de Zwarte Cross. Jovink is dood, leve de Boetners. 20.30 - 21.30 - Billenschudden Sletjes Disco, Gaycafé

Laat u niks wijsmaken door de relatief onbekende politicus Huub Bellemakers en al die andere relatief bekende politici die zogenaamd naar de Zwarte Cross gaan om ruwe plaatjes te draaien zijnde 'Gitarencoalitie'. Die lui staan daar alleen maar zodat ze 's avonds weer helemaal horny kunnen zijn bij Billenschudden Sletjes Disco. 23.15 - 00.45 - Rotterdam Terror Corps, Dansvloer

Het is heus, snoeiharde hardcore uit uw jeugd op de Zwarte Cross. Grappig genoeg hebben ze in het oost'n nog heel lang hardcore geluisterd, lang na de hoogtijdagen in Rotterdam begin jaren 90 enzo. Zelfs nu nog! Bomberjacks zijn er ook nog steeds in de mode en bij de groenteboer krijgt u een Cavello bij een bos snijbiet, wat in het westen dan weer vervelend te verkrijgen is. Bij RTC krijgt u ook van die sexy danseressen aan van die paaltjes, extreem niet brand safe, maar wel heel leuk en emotioneel. Oordoppen mee.

Vrijdag

15.00 - 16.00 - Pé Daalemmer & Rooie Rinus, Megatent

Kraantje Pappie staat ook ergens op een of ander hoofdpodium maar we luisteren helaas niet naar crack. Kraantje Pappie is dan ook niet de grootste Groningse artiest aller tijden, wat denkt hij wel. Pé Daalemmer en Rooie Rinus zijn de koningen van Groningen, de cultuurbewakers en cultuurbewaarders, met iconische nummers als Hoornseplas, Hee Doe en Alcohol. 16.30 - 17.30 - The Picturebooks, Roadhouse

Soort skateparkrock maar dan met meer garage en met minder gezeik. Keihard beuken en rocken en een tent opblazen. 20.30 - 21.30 - Stone, Roadhouse

De single 'If you wanna' van Stone is: GEWELDIG. Het klinkt een beetje naar hoe u vroeger muziek maakte in de kantine van het vrachtwagenbedrijf, maar dan veel beter, want eigenlijk sloeg het helemaal nergens op wat u deed. Muzikaal gezien misschien wel het beste en lekkerste op deze Zwarte Cross, als dat over een paar jaar helemaal de bom is hoorde u het hier als eerst. 23.45 - 00.45 - Natte Visstick, Dansvloer

Een hallucinante naam vraagt om een hallucinante show in een hallucinant genre want what de foek is memetechno nou eenmaal? Wiki: "Het genre combineert harde techno en drum-'n-bass met het anti-establishmentgedachtegoed van punk, een DIY-mentaliteit en grappige liedteksten." Een soort bruiloft in Rome, dus. Geen flauw idee waar u naar gaat kijken dus dat moet u dan maar eens doen.

Zaterdag

15.45 - 16.45 - Big Dave & The Dutchmen, Bayou

Fijnste harmonicanummertje van de Delta Blues: Help Me, van Sonny Boy Williamson II. Andere winnaars: Little Walter, Big Walter Horton en van wat later Charlie Musselwhite. Wij hebben ook meerdere categorieën aan lui die in zo'n harmonica zijn gevallen. Aan de ene kant van die pophobbyisten - Thomas Acda enzo - en aan de andere kant: BIG DAVE. Dit is de blues, luitjes. 17.45 - 19.15 - Joost van Bellen, Dansvloer

Dingetje voor op uw emmerlijst is een keertje Joost van Bellen in levenden lijve zien, want in die RoXY van 'm was u vast niet. Grote speler, staat overal en nergens te draaien, maar voor een live raveset komt u de knalcaravan vast uit. 18.45 - 19.45 - Texoprint, Roadhouse

Namen veranderen altijd -1 en Texoprint heette vroeger Kalaallit Nunaat. Dan klinkt als een diarreeziekte in India nadat je op straat een viscurry hebt gekocht en daarna dagenlang op de plee zit. Godverdomme, Kalaallit Nunaat! Enfin, daarom heet het nu Texoprint, en het is een van de lekkerste en hardste noiserock en postpunk van het moment. 19.15 - 20.15 - Rowwen Hèze, hoofdpodium

Er is natuurlijk maar een plek waar u Rowwen Hèze zou moeten zien en dat is tijdens het Slotconcert in America. Maar als u toch een keertje ergens anders Rowwen Hèze zou moeten zien, dan moet u het natuurlijk zien op de Zwarte Cross. Immers, texmex uit Limboland en boeren gaan geweldig samen, denk maar aan het prachtige crossovernummer Gries van Rowwen Hèze + Normaal.

Zondag

10.30 - 11.45 - Boh Foi Toch, Megatent

We draaien er absoluut niet omheen: Boh Foi Toch is, eigenlijk pas sinds een jaar, een van onze favoriete 'Nederlandstalige' ensembles, Zeet de Jongs een fenomenale plaat, Beernd van Kuperi-j een regelrechte klassieker en de vlammende opening van I-j Heurt Bi-j Mien ongekend in Nederland - alleen geëvenaard door Rowwen Hèze. Nu wordt het nog mooier: uw Mosterd heeft zelfs een heus door alle bandleden gesigneerd & uniek exemplaar van Zeet de Jongs in de kast, bewijsfoto onderaan. Geen gezeik makkers. Hier staat u, met de bek vooraan. 14.30 - 15.30 - Money & The Man, Roadhouse

Beetje Roadhouse-heavy dit overzicht maar HEY het is niet anders, de programmeur van de Roadhouse heeft nou eenmaal goed zijn of haar best gedaan. Schurende bluesrock van oer-Hollandse kerels met namen als Henk en YMTE. Wie heet er nou niet Ymte? Nou dan! 18.30 - 19.30 - Hilltow Howlers, Roadhouse

Voor Hilltop Howlers leest u DIT StamCafé 19.30 - 20.30 - Bridge City Sinners, The Bayou

Gaat alle kanten op met deze lui, maar het is vooral opzwepende folk met allerlei fratsen en rariteiten. Lekkere stem, lekkere flow, helemaal Mosterdproof 20.30 - 21.30 - Claw Boys Claw, Roadhouse

En vanzelfsprekend afsluiten in de Roadhouse voor Claw Boys Claw, de sterrenploeg rond Peter te Bos. In de tijd dat we nog naar de Troetelbeertjes luisterden, of moeders een verdwaalde cd van Paul de Leeuw in de auto had liggen, was er zo'n voetbalvader die bij uitwedstrijden van D-pupillen dan altijd 'Rosie' van Claw Boys Claw door de speakers ramde. Zaadje geplant, nooit meer vergeten! Bedankt, voetbalvader.

Bewijs