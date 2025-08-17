Met Lowlands / Dynamo in de benen even lekker bijkomen met de nieuwste muziek van afgelopen week. Was vroeger namelijk wel erg gaaf, Rise Against, en Revolutions per Minute was écht een ruig album met een paar steengoede nummers. Met iedere plaat wordt Rise Against een stukje weeïger, de nummers minder scherp en puntig, het gitaarwerk wat minder snedig, de stem van Tim McIlrath vlakker en saaier - dat noemen we hier in Nederland 'di-rectificatie' maar dan ook nog eens zonder de sjamanistische verdieping. De boel mist 'urgentie', zouden echte recensenten dan schrijven, en zelfs het protestgejengel (hoort natuurlijk wel bij punkrock) begint wat flauw te worden. We haken weer een albumpje af, Ricochet van Rise Against gaat in de bak met het stickertje 'volgehouden tot nummer 4', en de rest van de nieuwe platen deze week kunnen we wegwerpen als regelrechte troep. Volgende week beter?