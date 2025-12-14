Fack. Het is RAAK in Australië. Op het beroemde Bondi Beach zijn gasten lukraak om zich heen gaan schieten, volgens de BBC terwijl er daar een Chanoeka-event plaatsvond. Er zijn naar verluidt 2 schutters opgepakt. Er zouden tenminste 7 gewonden zijn gevallen. Op beelden is te zien hoe er mensen worden gereanimeerd. NSFW-beelden hier.

UPDATE 10:30 - Eerste getallen: 20 neergeschoten, zeker 3 doden. Schutters, zoals te zien op beelden, geneutraliseerd.

UPDATE 10:43 - Dodental nu 10 volgens lokale media. Ook een van de schutters dood.

UPDATE 10:50 - Er zou mogelijk een derde schutter zijn aangehouden, meldt 9 News Australia. Verder bevinden zich onder de gewonden 2 politieagenten en naar verluidt tenminste 1 kind.

UPDATE 11:07 - Persconferentie van DE AUTORITEITEN rond half.

UPDATE 11:12 - Naveed Akram, de vermeende naam van de gefotografeerde schutter (hieronder) zingt rond op X.

UPDATE 11:37 - Livestream persco hier. (Verplaatst naar 12:00 NL tijd)

UPDATE 11:46 - Politie-inval in de suburb Bonnyrigg, zou gerelateerd zijn aan de aanslag bij Bondi.

UPDATE 12:00 - Naveed Akram inderdaad een van de schutters, meldt ABC. Zou lid zijn van een schietclub in Bonnyrigg.

UPDATE 12:01 - Persco: 12 doden, 1 dader dood, 1 gearresteerd.

UPDATE 12:04 - 29 gewonden, waaronder 2 agenten. Politie bevestigt: terreuraanslag. Goh. Joden waren direct doelwit (hallo NOS). Of er een derde schutter is, wordt niet bevestigd. Er onderzoek gedaan naar een auto dichtbij de plaats delict waarin vermoedelijk meerdere zelfgemaakte explosieven zijn aangetroffen. Dode schutter was bekende van de politie.

UPDATE 12:33 - Op de auto's van een van de schutters zou een zwart-witte vlag zijn gehangen volgens Daily Mail. Mogelijk dus IS / Shahada vlag.

UPDATE 12:40 - Nieuw beeld van de parkeerplaats nabij het Chanoeka-feest, waar onderzoek wordt gedaan naar een auto met mogelijke explosieven. (zie hieronder)