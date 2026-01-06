Ook FORMATIE krijgt last van Sneeuw Des Doods, vliegtuig Yesilgöz niet naar Schiphol
NOU WORDT 'IE MOOI
En wij maar denken dat ondanks dat Schiphol, het verkeer, de treinen en de gehele arbeidsmarkt op zijn gat liggen vanwege de Sneeuwpret Des Doods, het HEUS NIET zo'n vaart zal lopen dat ook de hoge heren en dames in Den Haag hinder zullen ondervinden bij het vormen van kabinet-Jetten I. Tadaa: Dilan Yesilgöz zit vast in het buitenland omdat haar vliegtuig niet naar Schiphol kan komen door de winterchaos. Die was kennelijk, terwijl hardwerkend Nederland al lang weer met zweet op het voorhoofd hun maandsalaris bij elkaar aan het ploeteren is, nog altijd op vakantie. Of weer aan het PR-stunten met Zelensky, of zo. Hoe dan ook, Dilan kan morgen niet (fysiek) bij de gesprekken met D66 en het CDA zijn. Gaat lekker!
Zoomen dan maar!
Informateur Letschert spreekt op woensdag 7 januari de fractievoorzitter van de VVD en vervolgens de fractievoorzitters van D66, VVD en CDA gezamenlijk.— Kabinetsformatie (@kabformatie) January 6, 2026
