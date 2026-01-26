Ideetje: waarom stoppen we Rianne Letschert, Rob Jetten, Dilan Yesilgöz en Henri Bontenbal niet gewoon in een huis vol met camera's en gaan we met zijn allen zitten koekeloeren hoe ze het regeerakkoord van het minderheidskabinet in elkaar flansen? De huidige formatie kan in ieder geval wel wat entertainment gebruiken, want na de voorspelbaarste plottwist ooit van afgelopen weekend kabbelt de boel vandaag weer lekker verder naar de deadline van aanstaande vrijdag (saaiste cliffhanger: WAT GEBEURT ER ALS ZE DIE NIET HALEN?, antw.: niks).

"Het zou "heel mooi" zijn als er vandaag overeenstemming wordt gevonden over de financiën. Dat zei D66-leider Jetten bij binnenkomst vanochtend. "We hebben nog een paar dagen, maar we zijn ook al heel ver." CDA-leider Bontenbal stelde dat ze er "vandaag of morgen" uit moeten zijn. VVD-leider Yesilgöz hield het op "gaan we zien" en "het duurt zolang het duurt"."