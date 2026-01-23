Hee kijk nou. Jesse Klaver wil nu opeens toch deals sluiten met minderheidskabinet
Knopen: geteld
GroenLinks-PvdA heeft vanavond een of ander meetup meezing dinges in De Azijnfabriek (ja daar staat De Azijnfabriek) en om dat te vieren mochten alle media tegelijk om 19:30 uur vertellen dat Jesse Klaver toch bereid is zaken te doen met het kabinet. NOS meldt dat GL-PvdA onder voorwaarden bereid is tot het sluiten van deals met nieuw kabinet, RTL Nieuws meldt dat Klaver voor de zomer akkoorden wil sluiten met het minderheidskabinet, Trouw 'analyseert' dat GL-PvdA het minderheidskabinet de hand reikt, NRC heeft ook iets, het AD ook, en de Telegraaf, het FD, NU.nl, alleen het Voorburgs Dagblad laat nog even op zich wachten. Hoe dan ook, Jesse Klaver, die eerst de hele tijd aan het janken was over blokkades, toen ging janken dat ze bij het minderheidskabinet geen enkel idee hadden, heeft nu opeens bedacht dat hij het helemaal anders gaat doen. Je zou haast denken dat hij eindelijk heeft berekend dat hem met 20 zetels na een verkiezingsnederlaag weinig anders te doen staat als hij niet wil dat Joost Eerdmans en Gidi Markuszower de vaste bijwagens voor de coalitie worden. Hoe dan ook, of iedereen Jesse Klaver nu even wil geloven als hij zegt dat hij dit allemaal voor het landsbelang doet, en dat we niet zes weken lang naar een toneelstukje hebben zitten kijken.
