achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

FORMATIE bijna helemaal zo goed als definitief mogelijk volledig compleet deels afgerond

Duurt: lang

Ze waren er bijna gisteren, maar toch niet helemaal. Er werd weer onderhandeld over het financiële plaatje (dat is Haags voor: hoeveel u nou weer gaat betalen aan al die onzin) en daar zijn ze nog niet uit. Daarom praten Jetten, Yesilgöz en Bontenbal vandaag verder met informateur Letschtert. Gisteren (dat was maandag) zei Bontenbal dat hij hoopte dat ze er dinsdag (dat is vandaag) uit zouden komen. En anders wordt het woensdag. En anders donderdag. En anders vrijdag. En ander zaterdag. En anders zondag. En anders maandag. En als dat niet lukt dinsdag, en dan is het toch gelukt. Dan krijgen we eindelijk een minderheidskabinet dat op zoek gaat naar steun in de hele Kamer bij GroenLinks-PvdA, en als dat niet lukt bij PvdA-GroenLinks. Zin in!

Tags: formatie, duurt lang, minderheidskabinet
@Ronaldo | 27-01-26 | 09:29 | 123 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

FORMATIE. Na impasse die geen impasse was, maar patstelling, gaan gesprekken gewoon verder

Impasse, die eigenlijk meer een patstelling was, blijkt in feite toch een impasse maar dan juist geen impasse

@Ronaldo | 08-12-25 | 09:30 | 194 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.