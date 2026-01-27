FORMATIE bijna helemaal zo goed als definitief mogelijk volledig compleet deels afgerond
Duurt: lang
Ze waren er bijna gisteren, maar toch niet helemaal. Er werd weer onderhandeld over het financiële plaatje (dat is Haags voor: hoeveel u nou weer gaat betalen aan al die onzin) en daar zijn ze nog niet uit. Daarom praten Jetten, Yesilgöz en Bontenbal vandaag verder met informateur Letschtert. Gisteren (dat was maandag) zei Bontenbal dat hij hoopte dat ze er dinsdag (dat is vandaag) uit zouden komen. En anders wordt het woensdag. En anders donderdag. En anders vrijdag. En ander zaterdag. En anders zondag. En anders maandag. En als dat niet lukt dinsdag, en dan is het toch gelukt. Dan krijgen we eindelijk een minderheidskabinet dat op zoek gaat naar steun
in de hele Kamer bij GroenLinks-PvdA, en als dat niet lukt bij PvdA-GroenLinks. Zin in!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GSTV - Een wankel zandkasteel in het StamCafé
Kabinet Jetten nu al vol enthousiasme ontvangen
Formatiebacchanaal op De Zwaluwenberg. 'Fijne sfeer', 'borrelen' en 'vloertje gelegd'
Wat hebben ze het heerlijk samen
LIVE. De Grote Sybrand Buma Impasse Show
En Gaston wat zijn de prijzen?
FORMATIE. Na impasse die geen impasse was, maar patstelling, gaan gesprekken gewoon verder
Impasse, die eigenlijk meer een patstelling was, blijkt in feite toch een impasse maar dan juist geen impasse