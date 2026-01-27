Ze waren er bijna gisteren, maar toch niet helemaal. Er werd weer onderhandeld over het financiële plaatje (dat is Haags voor: hoeveel u nou weer gaat betalen aan al die onzin) en daar zijn ze nog niet uit. Daarom praten Jetten, Yesilgöz en Bontenbal vandaag verder met informateur Letschtert. Gisteren (dat was maandag) zei Bontenbal dat hij hoopte dat ze er dinsdag (dat is vandaag) uit zouden komen. En anders wordt het woensdag. En anders donderdag. En anders vrijdag. En ander zaterdag. En anders zondag. En anders maandag. En als dat niet lukt dinsdag, en dan is het toch gelukt. Dan krijgen we eindelijk een minderheidskabinet dat op zoek gaat naar steun in de hele Kamer bij GroenLinks-PvdA, en als dat niet lukt bij PvdA-GroenLinks. Zin in!