Gisteravond zei de volwassen leider van GroenLinks-PvdA na weken janken 'ja, ik wil'. TOCH WEL HÈ. Maar in die opzichtige loverboytruc trapt natuurlijk geen hond. O wacht toch wel hè want de formerende partijen zijn naarstig op zoek naar zeteltjes en reageren daarom kwispelend en kwijlend op Jesse Klavers handreiking van 20 zetels aan het hulpbehoevende minderheidskabinet to be.

Blije Bontenbal: "Eerder hoorde ik meer boosheid. En ik begrijp dat ook wel. Maar ik ben blij dat ook GroenLinks-PvdA nu een koers kiest die Nederland nodig heeft."

Dromende Dilan Yesilgöz verheugt zich ook al op een fraaie samenwerking. Zij noemt Jesse klaver 'moedig' (MOEDIG) en zegt: "Ik vond zijn uitspraken mooi. Ik ben blij dat hij een constructieve houding aanneemt over waar het aanstaande minderheidskabinet straks mee komt.’’ Ze zegt dat het kabinet ook met plannen zal komen waarvan ze verwacht dat GroenLinks-PvdA die kan steunen."

De premier in spe heeft niets gezegd maar D66 is wel enthousiast dat Klaver een handje komt helpen bij de linksdragende voorstellen.

Dit belooft heel veel vrede op aarde en vooral in Nederland. Wat staat ons een prachtig halfbakken huwelijk tussen minderheidskabinet en Kamer te wachten, allemaal in het landsbelang uiteraard. D66, VVD en CDA zetten de poorten wagenwijd open en dan is het straks aan Klaver om vlug binnen te komen voordat Gidi of Joost wordt toegelaten.