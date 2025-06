Het is nog maar een kleine twee maanden geleden dat Nicolien van Vroonhoven in een zeldzaam moment van zelfvertrouwen de Bar Laat-studio op z'n kop zette door volmondig Ikbensophiehermans "Ik denk, zoals ik hier nu zit, en zoals ik het nu proef, dat ik het balletje wel op ga gooien." te roepen. Maar nu het kabinet is gevallen en NSC eigenlijk kan worden opgeheven slaat de twijfel bij Nicolien toch weer toe en weet ze eigenlijk nog niet helemaal zeker of ze weer lijsttrekkertje wil spelen: 'Eh moet ik dan eh, weer eh hoe heet dat... de fractie eh leiden? En daarna weer met Geert of eh Dilan of doen we Frans Timmermans? Ik ga eh even Pieter eh bellen, misschien wil eh die nog wel een tweede eh ronde. Of nee, nog eh beter, we vragen Suusonline, die heeft eh altijd eh goede raad. Eh maar ik ga nu eerst eh even koken denk ik, of eh bestellen, wacht ik vraag het even aan het eh thuisfront, altijd goede eh raad ook daar. Of zal ik miscchien eerst eh naar huis rijden, ja wel een eh goed plan toch? Eh ik weet het even niet eh hoor eh eh ja ik eh weet het ineens eh: ik ga nog even vrolijk door met eh TWIJFELEN'. En een ei leggen.