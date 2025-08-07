DEBUNK. XR Nederland krijgt geen overheidsgeld uit fonds dat ook niet wordt betaald door BuZa
Als je het YouTube-account NEDERLAND WAT IS ER GAANDE al niet meer kunt vertrouwen
Opvallende 'analyse' gisteren op NieuwRechts.nl, het niet met NieuwRechts te verwarren afvoerputje voor DDS-schrijvers die geen uitroepteken op hun toetsenbord hebben, met als kop: Extinction Rebellion ontvangt overheidsgeld via speciaal fonds. Zo opvallend zelfs, dat het 'nieuws' onder meer werd gedeeld door "Hoofd onderzoeker en data" van een Publieke Omroep niet zijnde Ongehoord Nederland! namelijk de EO Hilbrand Bijleveld, kersvers BBB-kandidaat-Kamerlid en tevens ook ex-VVD-Kamerlid Helma Lodders en een jongen met een gek petje die de afkorting SDG bijna goed schrijft.
En hee, wij zijn ook geen fans van al die elkaar overheidsgeld toeschuivende quasi-idealisten in de schimmellaag tussen ambtenarij en vrijwilligersclubs. Maar wat ons opviel toen wij ons derhalve verdiepten in het artikel: NieuwRechts noemt als bron van de ontdekking Pieter Parlevliet en Jolanda Vlaskamp. Die zijn van het You-Tube kanaal NEDERLAND WAT IS ER GAANDE dat zich vooral focust op het WEF en Bilderberg-conferenties. Zelfdenkers die uitvinden wat er niet klopt dus, wat niet wil zeggen dat het allemaal niet klopt wat ze zeggen natuurlijk, maar wel dat het niet geheel uitgesloten kan worden dat ze er wel eens een tikkie naast zitten als ze iets stelligs beweren. Reden om enigszins sceptisch te zijn, dus.
NieuwRechts schrijft: "Hoeveel geld Extinction Rebellion precies heeft ontvangen via het fonds, blijft vooralsnog onduidelijk." Nou, vooralsnog dus niet meer, want het is precies 0 euro. Dat heeft GeenStijl namelijk gecheckt bij SDG Nederland, en we kregen vrij snel antwoord. "Nee, het SDG Gemeenschapsfonds heeft geen geld uitgekeerd aan Extinction Rebellion of een aan ER gelieerde organisatie. Het SDG Gemeenschapsfonds heeft geen aanvraag gekregen van ER. (Volledig hypothetisch: Als er een aanvraag binnen zou komen wordt die door een onafhankelijke commissie beoordeeld aan de hand van een afwegingskader. Op basis van het advies van de commissie neemt de directie (bij bedragen tot 10K) of de directie samen met het bestuur (bij bedragen tussen 10 en 20K) een besluit.)"
Bron: Hep gestaan op Joetjoep
Wat is er dan wel aan de hand?
Wat er wel is, is een ook door NieuwRechts gelinkte pagina op de website van SDG Nederland (dat gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken) over het SDG Gemeenschapsfonds, dat subsidie uitdeelt aan initiatieven die "bijdragen aan lokale duurzame ontwikkeling en het versnellen van transities richting brede welvaart". Daar worden "verschillende voorbeelden van initiatieven die in aanmerking zijn gekomen voor het gemeenschapsfonds en een aantal voorbeelden die we graag verwelkomen omdat ze goed aansluiten bij de criteria van het fonds". Een van die 7 voorbeelden is Extinction Rebellion.
SDG zegt daar zelf nu over: "ER wordt op de website als een van tien voorbeelden genoemd van initiatieven die in aanmerking zouden kunnen komen omdat ze aan meerdere van de gewenste kaders voldoen. Met campagnes, protesten, rechtzaken en petitiies heeft ER in het verleden immers gefungeerd als "de ontbrekende stem van de gedupeerde" in het klimaatdebat en heeft mogelijk een rol gespeeld in de zgn "Inertiefase" van het energietransitieproces. De bewuste tekst is bij de start van het fonds gebruikt als inspiratie voor eventuele partijen die een aanvraag willen doen. Omdat we inmiddels twee jaar verder zijn kunnen we dit lijstje langzaam aan gaan vervangen door partijen die daadwerkelijk een schenking hebben ontvangen, zoals genoemd in ons Jaarverslag 2024 op de website."
Daar kun je prima een vuistjesmaaiend artikel over schrijven over hoe bizar het is dat een overheidsclub schrijft dat ze graag geld wil geven aan een andere club die stelselmatig de wet overtreedt, sterker nog, dat vuistjesmaaiend artikel hadden wij zelf graag geschreven, maar eerst moeten we even het misverstand uit de weg helpen dat Extinction Rebellion gefinancierd wordt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Oh, daarover trouwens: "het SDG Gemeenschapsfonds wordt niet gefinancierd uit de subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zoals NieuwRechts en NineforNews abusievelijk melden). De middelen komen uit de nalatenschap van de NCDO (voormalig Nederlands Kennis- en Adviescentrum voor Burgerschap en Internationale Samenwerking) zoals na te lezen is in onze jaarrekeningen."
Maar goed. Het had waar kunnen zijn.
UPDATE: Woeste Kamervragen van de SGP: "Als dit waar is, dan is de overheid dus indirect zelf illegale wegblokkades en andere ellende aan het financieren!"
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Raad van State tikt Halsema op de vingers: mocht XR-demonstranten niet verplaatsen
Ja hallo wie moeten we nu steunen in dit verhaal?
VIDEO. Extinction Rebellion verpest boottochtje Michael van Gerwen
Nu zijn ze: te ver gegaan
Meerdere mensen onwel na zuuractie XR-terroristen, brandweer en ambulance aanwezig
Wat kunnen die lui eigenlijk wel