Als je het YouTube-account NEDERLAND WAT IS ER GAANDE al niet meer kunt vertrouwen

Opvallende 'analyse' gisteren op NieuwRechts.nl, het niet met NieuwRechts te verwarren afvoerputje voor DDS-schrijvers die geen uitroepteken op hun toetsenbord hebben, met als kop: Extinction Rebellion ontvangt overheidsgeld via speciaal fonds. Zo opvallend zelfs, dat het 'nieuws' onder meer werd gedeeld door "Hoofd onderzoeker en data" van een Publieke Omroep niet zijnde Ongehoord Nederland! namelijk de EO Hilbrand Bijleveld, kersvers BBB-kandidaat-Kamerlid en tevens ook ex-VVD-Kamerlid Helma Lodders en een jongen met een gek petje die de afkorting SDG bijna goed schrijft. En hee, wij zijn ook geen fans van al die elkaar overheidsgeld toeschuivende quasi-idealisten in de schimmellaag tussen ambtenarij en vrijwilligersclubs. Maar wat ons opviel toen wij ons derhalve verdiepten in het artikel: NieuwRechts noemt als bron van de ontdekking Pieter Parlevliet en Jolanda Vlaskamp. Die zijn van het You-Tube kanaal NEDERLAND WAT IS ER GAANDE dat zich vooral focust op het WEF en Bilderberg-conferenties. Zelfdenkers die uitvinden wat er niet klopt dus, wat niet wil zeggen dat het allemaal niet klopt wat ze zeggen natuurlijk, maar wel dat het niet geheel uitgesloten kan worden dat ze er wel eens een tikkie naast zitten als ze iets stelligs beweren. Reden om enigszins sceptisch te zijn, dus. NieuwRechts schrijft: "Hoeveel geld Extinction Rebellion precies heeft ontvangen via het fonds, blijft vooralsnog onduidelijk." Nou, vooralsnog dus niet meer, want het is precies 0 euro. Dat heeft GeenStijl namelijk gecheckt bij SDG Nederland, en we kregen vrij snel antwoord. "Nee, het SDG Gemeenschapsfonds heeft geen geld uitgekeerd aan Extinction Rebellion of een aan ER gelieerde organisatie. Het SDG Gemeenschapsfonds heeft geen aanvraag gekregen van ER. (Volledig hypothetisch: Als er een aanvraag binnen zou komen wordt die door een onafhankelijke commissie beoordeeld aan de hand van een afwegingskader. Op basis van het advies van de commissie neemt de directie (bij bedragen tot 10K) of de directie samen met het bestuur (bij bedragen tussen 10 en 20K) een besluit.)"

Bron: Hep gestaan op Joetjoep

Wat is er dan wel aan de hand?