Een enorme klap voor de demonstratievrijheid in Nederland: het Openbaar Ministerie wil 13 leden van Extinction Rebellion gaan vervolgen voor de bezettingen van de A10 bij Amsterdam op 24 februari, 30 maart en Koningsdag. "Het OM meldt dat de groep verdachten bestaat uit zeven vrouwen en zes mannen in de leeftijd van 26 tot en met 79 jaar (79 jaar! Die zal ons een ecologische voetafdruk hebben zeg). Vier van hen komen uit Amsterdam. Alle activisten die worden vervolgd hebben volgens het OM meegedaan aan het blokkeren van het verkeer, voordat andere demonstranten de weg opkwamen. "Er waren geen ongelukken op de dagen waarop XR actievoerde op de ringweg. Volgens de woordvoerder van het OM had dat echter wel kunnen gebeuren. "Voor de gevaarzetting maakt dat geen verschil."" Nou ja zeg. Je mag blijkbaar dus toch geen auto's parkeren op een snelweg om te zeggen dat je ING stom vindt (hoe zat dat ook alweer) en vliegen ook en andere mensen ook en fossiele subsidies ook en Jod... eh pardon Israël ook en nog zo wat van die dingen die heel veel mensen toch al vinden. Wat een land.