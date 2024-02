Bovenstaande cijfers blijken uit een representatief onderzoek onder 7.738 Nederlanders uitgevoerd door Kieskompas. Conclusie: zélfs in de Randstad kunnen de boeren op meer steun rekenen dan Asha en Carice. Specifiek zelfs in het volstrekt achterlijke Utrecht, en nog specifieker gaat het zelfs in open inrichting Amsterdam gelijk op.

De steun neemt af zodra het gaat om zwaardere protestvormen zoals het blokkeren van snelwegen. Landelijk kunnen de boeren daarbij op steun van slechts 19% rekenen, maar Asha en Carice dus op slechts 11%.

Maar, ondanks dat boeren zelfs in de Randstad op meer steun kunnen rekenen, is ook daar een havermelkcorrectie op z'n plaats, want ook in de Randstad is niet iedereen even stedelijk: "Wel is er een sterk verschil in steun tussen de mensen die in stedelijke of niet-stedelijke gebieden wonen. In de stedelijke gebieden staan er minder mensen achter de acties van de boeren en is er meer steun voor de klimaatprotesten terwijl de steun voor de boerenprotesten in de niet-stedelijke gebieden juist groter is."

