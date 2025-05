Het Burgerberaad Klimaat - u las er al het een en ander over op GeenStijl (dossier). Het zijn geen "burgers", het is geen "beraad" en het gaat helegaar niet over het "klimaat". Het Burgerberaad Klimaat is een onrechtstatelijk ondemocratisch gedrocht met als bedoeling 18 miljoen Nederlanders te masseren richting slaafdom en meelwormenmaaltijden terwijl de kwaadaardige elite alle Black Angus-koeien en flesjes bronwater voor zichzelf houdt. Een andere oplettende criticus van het "burgerberaad" is Lucas Bergkamp op X. En daar komt nu Maarten Keulemans van de Volkskrant bij. Met deze heerlijke draad over LIST & BEDROG, waarbij ook nog eens kindertjes (zie ook: helemaal links op bovenstaande afbeelding) worden ingezet als menselijk schild. Kijk ff mee!