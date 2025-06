Groep Snorlax heeft de Afsluitdijk geblokkeerd. Mooi! Lekker laten staan. Tena Lady uitdelen. Klaar. Uit idealisme (of voor de lol) op een plakkaat gloeiend asfalt staan, lekker doen Truus en Debbie. Heel veel plezier. We schuiven de boel dicht bij Den Oever & Kornwerderzand. In Amsterdam kan het ook. En dan halen we jullie maandag wel weer een keer op, als jullie moeten werken. O nee wacht