Heldhaftig, vastberaden, en nooit te beroerd om een vervelend rapport achterin een la te pleuren, zo kennen we de Gemeente Amsterdam weer. Het groenste college ooit, natuurlijk groot voorstander van klimaatrechtszaken om beleid te corrigeren en duurzaamheid af te dwingen, maar nu godverdomme even niet jongens want het komt echt niet uit. Schitterend stuk over Mokumse mores in de Telegraaf vanmorgen: "De gemeente Amsterdam is ondanks haar groene idealen kwetsbaar voor klimaatrechtszaken. De hoofdstad vroeg zelf advocatenkantoor NautaDutilh om haar juridische verantwoordelijkheden en kwetsbaarheden rondom verduurzaming in kaart te brengen. Maar nu het rapport er ligt, zijn de bevindingen zo gevoelig dat het document niet buiten de ambtenarij is verspreid." Want: "Onder aanvoering van GL-wethouders is het klimaat al jaren een speerpunt. Maar de hoofdstad moet meer dan alleen haar best doen, aldus het rapport. Juridisch gezien moet de hoofdstad tussentijdse doelstellingen formuleren en bewijs aandragen dat maatregelen effect hebben." Ook wel een beetje kinderachtig hoor. Meer dan alleen je best doen; vermoeiend! En waarom nou weer bewijs aandragen dat beleid werkt als het gewoon lekker klinkt en goed voelt? Zaten ze verdorie net helemaal in een flow, de heren en dames klimaatpopulisten.