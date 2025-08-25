achtergrond

Gebiedsverbod voor 30 jongeren Den Bosch, 30 daarvan zijn Syriër

Weet u wat het is met Syrische jongeren? Altijd wat. Denk je gezellig 30 apothekers in je gemoedelijke stad te verwelkomen, zul je net zien dat ze het allemaal toch niet zijn! Nu weer een groep van 30 die de boel in Den Bosch verkloot voor het Bossche Bol vretende publiek. Daarmee voegt de Brabantse stad zich in het rijtje met Arnhem en Domstad Utrecht, waar de hoop op kundige apothekers in witte jas al eerder omsloeg in een nachtmerrie vol overlastgevende jochies in donkere capuchonjassies (zitten voor zover bekend geen Syrische influencers tussen). Het Brabants Dagblad schrijft: "Het gaat om jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar. De meeste jongeren wonen in Den Bosch of omliggende gemeenten, maar ook een aanzienlijk deel van de groep komt uit steden op meer dan een uur reizen van Den Bosch." Gelukkig heeft de Bossche Eric van der burgemeester (VVD) de ultieme oplossing gevonden (kleine heads up: schrik niet van zijn stevige woorden): "_Taakstelling vanuit de rijksoverheid huisvesting te leveren voor deze (en vele andere jongeren). Dit past in het karakter van onze gastvrije stad, maar mag nooit ten koste gaan daarvan_”. Alle ogen dan maar op Ter Apel, in de hoop op een daadwerkelijke hausse apothekers onder het aankomende Bontenbalbewind!

Tags: syriërs, overlast, apothekers
@Dorbeck | 25-08-25 | 12:30 | 265 reacties

