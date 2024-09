Gaat helemaal mis bij het azc in Grave, waar Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg twee jaar terug nog de kwaliteit van de Mieles (zie foto) kwam controleren en waar het sindsdien alleen maar ERGER is geworden. Werkelijk hallucinant bericht bij Omroep Brabant naar aanleiding van 'groepen jongeren' die knokkend met elkaar over straat rollebollen. En kijk godverdomme maar eens naar die repo, naar die arme mensen die daar in de buurt wonen: "Diefstallen overal. Bij mij ook ingebroken." En: "Diefstallen, inbraken. En nu ook dat ze over de straat gaan trekken met z'n allen en mensen lastig gaan vallen." En: "Ik begrijp ook dat er mensen zijn die het niet durven (alleen over straat gaan, red.). Vooral in de avonduren. Kinderen, meisjes. Sporten." De afgelopen dagen zijn er autoruiten ingekinkeld, schuurtjes leeggehaald, mensen geïntimideerd - en als countermaatregel buurtwachten opgericht.

En dan loopt er zo'n klojo tijdens zo'n demo met zo'n dom bordje, en dan ligt zo'n Frans Timmermans krom om een noodwet te blokkeren en dan zit het in Nederland nog vól met Sargentiniërs en Groot Wassinks DIE HET GEWOON NIET WILLEN ZIEN. De buurman heeft koekjes gebakken en de rest van Nederland is racist. Nou, het gaat niet alleen mis in Grave, het gaat mis in Ter Apel, Budel, Weert, Dronten, Hardenberg, Kampen, Utrecht, Nieuw-Weerdinge, Aalden, Gilze, Emmen en de lijst is echt oneindig - het is namelijk OVERAL gezeik. En echt jongens, we zijn hier helemaal vóór het opvangen van gevluchte mensen die het nodig hebben, maar zolang we deze alleenstaande mannelijke hyena's, deze rellende recidivisten, dit strontvervelende gajes vaak uit veilige Noord-Afrikaanse landen NIET het land uit kukelen of keihard aanpakken komen we precies: NERGENS. We polderen we polderen we polderen, we pamperen we pamperen we pamperen, en misschien richten we een of ander aso-azc in, maar het probleem meneer, dat blijft.