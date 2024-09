Het is werkelijk niet te geloven. De hele dag zou de Kamer gaan debatteren met minister Schoof over het plan van het kabinet om het noodrecht uit artikelen 110 en 111 uit de Vreemdelingenwet te gebruiken om noodmaatregelen te nemen om de asielcrisis op te lossen. Maar eerst waren er geen stukken. Toen kwamen er wel stukken, maar waren er gedeeltes zwartgelakt. Die zwartgelakte stukken worden nu/straks/ooit/wellicht aan de Kamer gestuurd. Duidelijk is al dat zo'n beetje alle ambtenaren op BZK, plus de ministers en de fractie van NSC, denken dat het helemaal niet mogelijk is om het noodrecht te gebruiken, en er dus vanuit gingen dat het bij het regeerprogramma aangekondigde besluit helemaal nooit genomen gaat worden, omdat een 'dragende motivering' helemaal niet mogelijk is. Maar toch werd het aangekondigd in het regeerprogramma, waarschijnlijk omdat minister Faber en de PVV dat zo graag wilden. Dat noemen wij: een MOGELIJKE SPLIJTZAM in de coalitie. En daar gaan ze nu dus over debatteren. Livestream na de breek.

Update 20:05 - Zou 20:00 weer beginnen, duurt toch wat langer want: heeee de zwartgelakte stukken zijn inmiddels openbaar

Update 20:07 - Geen sprake van een noodsituatie, schrijven ambtenaren. En: "De voorgestelde maatregelen om de instroom van migranten te beperken, vormen een beperking van de grondrechten van in het bijzonder asielzoekers. Ook gaan de maatregelen verder dan in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken."

Update 20:10 - En richting MinBiZa: "Uitroepen asielcrisis (...) in strijd met Vreemdelingenwet."

Update 20:25 - Ook te lezen: NSC'ers Veldkamp (BuZa) en Van Hijum (Sociale Zaken) wilden dat Faber de 'toon' van het asielhoofdstuk zou aanpassen. DE TOOOOON

Update 20:30 - Telegraaf kopt: "Paniekerige sfeer in Kamer en kabinet: PVV houdt poot stijf in asielaanpak." Gretig Geertig geretweet door Geert, die zegt: "Ik houd vast aan de asielnoodwet. Ik heb geen ruggengraat van een banaan."

Update 20:32 - Stukken HIERO (PDF), kunt u zelf grasduinen. Ondertussen stroomt de Tweede Kamer weer vol

Update 20:40 - Timmerfrans interrumpeert meteen. "Bestuurlijk vandalisme." Snapt niet waarom er wordt gekozen voor noodwet in plaats van spoedwet. Schoof: "Kabinet moet nog met besluit komen."

Update 20:49 - Rob Jetten: "MIJN DEMOCRATISCH HART BLOEDT" Lol