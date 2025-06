Hee wie schetst daar onze verbazing? Demissionair minister van Justitie en Veiligheid (en sinds het vertrek van Faber tevens van Asiel en Migratie) David van Weel (VVD), bekend van slappe tweetjes, stuurde gisteren ineens een krachtvaardige brief naar de Tweede Kamer, waarin hij schrijft dat er een nieuw zogenaamd landenbeleid wordt ingesteld voor Syrië. Het land wordt op de laagste gradatie van onveiligheid gezet (en dus zo goed als veilig verklaard) en daardoor kunnen Syriërs die hier asiel aanvragen of al een procedure hebben lopen in het vervolg wél terug naar hun eigen land terug worden gestuurd. Een onderwerp wat aanleiding gaf voor Wilders' tienpuntenplan en later de val van het kabinet. In zijn brief schrijft Van Weel: "Inmiddels is meer informatie over de situatie (in Syrië, GS.) beschikbaar en kan nieuw beleid worden ingericht." en: "De primaire bron van onveiligheid die beleidsmatig voor Syriërs werd aangenomen, stoelde op het regime van Assad en is met de val van dat regime op 8 december 2024 (al even geleden dus, GS.) komen te vervallen. Uit het ambtsbericht kan worden opgemaakt dat de situatie in Syrië hiermee ten goede is gekeerd. Het algemene beleidsuitgangspunt dat Syriërs een reëel risico lopen op ernstige schade bij terugkeer als gevolg van de ernstige repressie van de zijde van de autoriteiten, kan dan ook worden verlaten."

Kijk eens aan: de VVD-campagne is maandag begonnen en ineens KUNNEN ER DINGEN. Het is toch wel erg OPVALLEND dat het precies NU, een weekje na de val van het PVV-kabinet dat geen PVV-kabinet was, mogelijk is het landenbeleid aan te passen en Syrië veilig te verklaren. Deze hele beslissing stoelt op een ambtsbericht. Een ambtsbericht dat er volgens Van Weel 'al even lag' en dat is opgesteld door de ambtenaren van het Palliepijpers-ministerie van Gaza Buitenlandse Zaken, die ongetwijfeld een hekel hebben aan alles waar de PVV voor staat.

Het roept de vraag op waarom het kennelijk 'al even' bestaande ambtsbericht JUIST NU door Van Weel kan worden gebruikt. Wist Faber er bijvoorbeeld al van? En zo ja, waarom bracht zij het dan niet naar buiten? Of is het van na haar tijd (een week)? Het kan uiteraard het geval zijn dat het ambtsbericht al een tijdje lag te verstoffen in een dossierkast op BZ, maar dat de ambtenaren daar het een goed idee leek om de informatie over de nieuwe situatie in Syrië (wellicht om politieke, anti-PVV-redenen) niet bij minister Faber kenbaar te maken en wél, wat later, bij de VVD'er Van Weel. Zou de VVD wellicht net iets meer ambtenarenvrindjes op dat ministerie hebben zitten, met als gevolg dat die partij minder wordt tegengewerkt en met het nieuwe Syrië-beleid (nog vier maanden tot de verkiezingen) een tijdje goede rechtse sier kan maken met het afwijzen en DEPORTEREN van Syriërs? Of berust het allemaal op TOEVAL?!?1? Wij stellen alleen maar vragen!!