Zo mensen. Nog één dagje (maandag) en dan is het klaar met het kabinet Slappe Hap 1. Het internetje heeft nog zo z'n bedenkingen (bewaarmirror alhieronder). Maar de heer Wilders is geen knip voor de neus waard als-ie niet aankomende week met een stekkerdoos in de Plenaire Zaal verschijnt voor een historisch fotomomentje. Morgen openen alle rijksambtenaren hun out of office mailbox & dan zien ze wat Greet nu weer op X heeft gezet en dan breekt de pleuris uit, juichend ontvangen door alle VVD-freeloaders met dikke COA-contracten, Van der Valk-deals en Miele-overeenkomsten, en dan kunnen we woensdag 8 oktober weer naar de stembus, die Wilders glansrijk gaat winnen, want een dag eerder is de 7 oktober herdenking GIGANTISCH uit de klauwen gelopen (wegens volle maan, zullen sociologen later zeggen). Want wat je weet kun je voorspellen. Fijne week & oant moarn.