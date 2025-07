Hing vorige week echt al enorm in de lucht natuurlijk. De PVV zou tegen de (onder Faber eigen) asielwet stemmen, omdat het nu nog strenger moest. En het CDA zou tegen stemmen omdat het nu nog milder moest. Wilders stemde gisteravond pas in, nadat de democratie zich van de beste kant toonde, en GL/PvdA wegens Keti Koti vergat te stemmen tegen Wilders' amendement om illegaliteit strafbaar te stellen, waardoor het er dus doorheen kwam. Maar nu is Henri tegen, en gaat het dus (vooral in de Eerste Kamer) niet door, precies omdat Wilders' amendement er gisteren door GL/PvdA's afwezigheid doorheen kwam. Maar goed, zonder dat amendement had Wilders niet ingestemd, dus er had sowieso geen nieuwe asielwet gekomen. Mooi hè, democratie?

Update die totaal niet boeit en geen enkele consequenties heeft 14:58 - Wilders zegt nu ook voor de andere asielwet te zullen stemmen.