Ik heb net een 📞 gesprek gehad met de Israëlische premier Bibi @netanyahu en ik vertelde hem dat er, naast de kritiek van zwakke politici en bevooroordeelde media, miljoenen en miljoenen mensen in Europa zijn die hem en zijn moedige acties steunen om zowel Israël als Gaza te…

Aardig van Geert, zijn vriend in nood even moed in praten. Maar hoogmoed inpraten is dan misschien weer een ander verhaal. "Miljoenen en miljoenen mensen in Europa" betekent minstens 4 miljoen Europeanen. Op een stemgerechtigde Europese bevolking van 590 miljoen zijn er mogelijk inderdaad 4 miljoen die de aanstaande militaire bezetting van Gaza-stad - in tegenstelling tot de stafchef van de IDF- steunen. Maar hopelijk maakt Netanyahu zich na dit telefoontje geen illusies over de daadwerkelijke steun die de Gazaoorlog hier geniet, want dat leidt tot ongekalibreerde beslissingen. En voor je het weet zijn die "miljoenen en miljoenen" nieuws!