Wilders belt Netanyahu, verzekert dat er "miljoenen en miljoenen" Europeanen zijn die Gazabeleid steunen

Een (spreekwoordelijk) hart onder de riem

Aardig van Geert, zijn vriend in nood even moed in praten. Maar hoogmoed inpraten is dan misschien weer een ander verhaal. "Miljoenen en miljoenen mensen in Europa" betekent minstens 4 miljoen Europeanen. Op een stemgerechtigde Europese bevolking van 590 miljoen zijn er mogelijk inderdaad 4 miljoen die de aanstaande militaire bezetting van Gaza-stad - in tegenstelling tot de stafchef van de IDF- steunen. Maar hopelijk maakt Netanyahu zich na dit telefoontje geen illusies over de daadwerkelijke steun die de Gazaoorlog hier geniet, want dat leidt tot ongekalibreerde beslissingen. En voor je het weet zijn die "miljoenen en miljoenen" nieuws!

nieuws

Tags: Wilders, Netanyahu, Gaza
@Spartacus | 10-08-25 | 18:00 | 381 reacties

