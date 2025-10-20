achtergrond

Wapenstilstand Gaza "weer van kracht", maar IDF opent hedenochtend wel vuur op "meerdere terroristen die gele lijn overstaken"

Een veerkrachtig bestand!

Gisteren werden 2 IDF-soldaten gedood en 3 verwond door een aanval met raketwerper en geweervuur te Rafah. Hamas ontkende betrokkenheid en zei 'het contact met deze militanten al sinds maart verloren te zijn', maar daar had Israël geen boodschap aan en voerde luchtaanvallen uit op "tientallen" Hamas-doelen. Maar daar lijkt het voorlopig wel even bij te blijven. De IDF schreef gisteravond: "In accordance with the directive of the political echelon, and following a series of significant strikes in response to Hamas’ violations, the IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire, in line with the terms of the agreement. The IDF will continue to uphold the ceasefire agreement and will respond firmly to any violation of it."

En die laatste zin meenden ze, want vanochtend zijn er volgens de IDF weer meerdere snoeshanen de Gele Lijn overgestoken terwijl het nu net de afspraak was dat dit niet zou gebeuren. De IDF schreef zojuist: "Eerder vandaag werden een aantal terroristen geïdentificeerd die de Gele Lijn waren overgestoken en de Israëlische strijdkrachten in het Shajaiyah-gebied naderden. (...) Kort daarna werden nog meer terroristen geïdentificeerd die de Gele Lijn overstaken en de IDF-troepen die in het Shajaiyah-gebied opereerden, benaderden op een manier die een directe bedreiging voor de troepen vormde. De troepen openden het vuur op de terroristen die de gele lijn overschreden om het gevaar voor de troepen weg te nemen."

Een brisante bedoeling weer, dus Trumps gezanten Witkoff en Kushner zijn opnieuw in Israël geland om bij te dragen aan het van kracht blijven van de wapenstilstand. En nu we het toch over dat magistrale tweetal hebben, onderstaand worden ze een uur lang bevraagd in een nieuw interview door 60 Minutes.

Nieuw diepteinterview met Witkoff en Kushner

Mooie deep dive over de vredesdeal

Tags: Gaza, Witkoff, Kushner
@Spartacus | 20-10-25 | 10:20

