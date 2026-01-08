Massale demonstraties in Iran, ONGEKENDE BEELDEN
NEW: Large protests and fires burning in the Iranian city of Rasht— Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026
"Death to Khamenei" being shouted by the massive crowd pic.twitter.com/qIhGzgmoPX
Het gaat vanavond op ongekende wijze los in Iran. Eerder vandaag begon een massale staking, kroonprins in ballingschap Reza Pahlavi blijft zich nadrukkelijk mengen en vandaag sprak Trump zich uit. Het is het onderhand peentjes zweten voor het Mullah-regime, mocht dit nog een poosje zo doorgaan. Ondanks het platgelegde internet en telefoonnetwerk aldaar stromen op X filmpjes binnen van duizenden 'dood aan Khamenei' roepende mensen in de straten van verschillende grote steden en we zien her en der brandende gebouwen. Trump herhaalde nog maar eens dat het doden van demonstranten zijn rode lijn is, maar ondanks dat melden verschillende bronnen dat er vanavond gericht geschoten wordt op demonstranten. Crazy beelden na de breek.
UPDATE 21:17 - In Karaj, waar eerder vandaag duizenden demonstranten onder andere een snelweg bezetten en 'Leve de Shah' scandeerden, is het regime bezig met burgers neerschieten. Beelden hier.
UPDATE 21:40 - Lol, Iraanse staatstelevisie zendt Tucker Carlson uit. Telegram-kanalen van demonstrerende Iraniërs intussen al een hele tijd stil, nog altijd geen internet in heel het land.
Tens of thousands of protesters are out in the streets of the Iranian city of Mashhad pic.twitter.com/i1KxucHWYe— Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026
Tehran, tonight. pic.twitter.com/3Bxdnlmwb8— Clash Report (@clashreport) January 8, 2026
Gunfire can be heard in Tehran amid protests https://t.co/QqYPAEy8uK pic.twitter.com/7WhKHAsQJU— Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026
Two soldiers the IRGC’s Ground Forces have been killed during clashes tonight with “separatists” in the Western Iranian city of Kermanshah, according to reports by Iran’s state-run Tasnim News Agency. pic.twitter.com/kVvu6m6BeG— OSINTdefender (@sentdefender) January 8, 2026
JUST IN 🔴— Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026
Regime forces open fire on protesters in Karaj, Iran pic.twitter.com/OmUtdqCF96
Large crowd of protesters in Isfahan, Iran tonight - Manoto pic.twitter.com/GVdPkaxUwg— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026
