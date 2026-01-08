achtergrond

Massale demonstraties in Iran, ONGEKENDE BEELDEN

Archief: dag 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 12

Het gaat vanavond op ongekende wijze los in Iran. Eerder vandaag begon een massale staking, kroonprins in ballingschap Reza Pahlavi blijft zich nadrukkelijk mengen en vandaag sprak Trump zich uit. Het is het onderhand peentjes zweten voor het Mullah-regime, mocht dit nog een poosje zo doorgaan. Ondanks het platgelegde internet en telefoonnetwerk aldaar stromen op X filmpjes binnen van duizenden 'dood aan Khamenei' roepende mensen in de straten van verschillende grote steden en we zien her en der brandende gebouwen. Trump herhaalde nog maar eens dat het doden van demonstranten zijn rode lijn is, maar ondanks dat melden verschillende bronnen dat er vanavond gericht geschoten wordt op demonstranten. Crazy beelden na de breek.

UPDATE 21:17 - In Karaj, waar eerder vandaag duizenden demonstranten onder andere een snelweg bezetten en 'Leve de Shah' scandeerden, is het regime bezig met burgers neerschieten. Beelden hier.
UPDATE 21:40 - Lol, Iraanse staatstelevisie zendt Tucker Carlson uit. Telegram-kanalen van demonstrerende Iraniërs intussen al een hele tijd stil, nog altijd geen internet in heel het land.

@Zorro | 08-01-26 | 21:00

