De fatbike. De kinderachtige kinderfiets voor overvallers, schooiers, asocialen die nooit een opvoeding hebben gekregen van ouders die alleen maar uitkeringen trekken en die centen in zo'n sneue CrossBoss of BikkelBike hebben gestopt, pubers die fietspaden blokkeren en als je er dan langs wil schreeuwen dat je moeder in de prostitutie werkt terwijl dat (waarschijnlijk) helemaal niet zo is, groep achters die denken dat het tof is als je met je zielige fatbike in een overdekt winkelcentrum omaatjes van de sokken gaat rijden terwijl het helemaal niet is toegestaan (oma's van de sokken rijden noch in het winkelcentrum cruisen), onaangepast volk met namen als Donny en Dave, boeven, Maurits-Jan uit Amsterdam-Zuid die zo'n kinderachtig poepding gekregen heeft van z'n vader en nu wel weet dat hij ontiegelijk voor lul staat bij z'n vriendjes met dezelfde dubbele namen maar dan omgekeerd Pim-Tijmen en Tijmen-Pim, vaders die hun kinderen uitschelden voor trieste lul en dan een fatbike aanschaffen om hun zoon om te kopen terwijl die zoon toch al verdorven is en opgroeit voor galg en rad, enzovoorts. Er is gewoon géén Nederlander op een fatbike te vinden die géén debiel is, en Nederland is ook het enige land ter wereld waar die fatbike zo'n modeproduct is. Alle andere mensen ter wereld vinden fatbikes stom, zelfs het onthoofden van journalisten door Islamitische Staat is nog leuker en grappiger dan een puber (laat staan een volwassene) op een fatbike. En in dat kader zijn fatbikes vanaf vandaag definitief verboden in het prachtige Enschede, fatbikes zijn een product van de duivel en de duivel moet gestopt worden.

[LIVEBLOG IRAN HIER]