Topstad ENSCHEDE verbiedt sukkelige fatbikes
Wieuw wieuw willen jullie MEER of MINDER fatbikes? MINDER MINDER MINDER
Enschede, wat een stad. Je hebt er een voetbalclub en verder heel weinig fatbikes. Want die zijn per februari verboden, als eerste stad in Nederland. Hoera. U kent de fatbike, een tot frame gedraaide drol van de duivel, als het schooiersymbool van totale idioten, dombo's, afpersers, criminelen, boeven, klaplopers, asocialen, debielen, roekeloosrijders, tasjesdieven, gore hufters, vaders die hun zoon uitschelden voor stinkende eikel, moeders die hun dochters verkopen op de markt, scholieren met geen enkel benul, Turkse en Marokkaanse schoffies die niet die Turken niet die Marokkanen beroven maar u en mij en ouwe vrouwtjes, Maikel en Michael die in een dronken bui in fietstassen pissen, personen die fietsen in de gracht gooien, bankmedewerkers, oplichters, laaielichters, toeristen uit Spanje die nooit douchen en hier alleen maar komen om vieze dreadlocks uit hun kop te laten groeien en met hun stinkfatbikes tegen het verkeer in te kachelen, tokkies, droppies, losers, schuim, Anne-Fleur en Storm-Ketelbink uit Amsterdam-Zuid en allerlei ander weggooibaar vuilnistuig. Fatbikesukkels die het er toch op wagen krijgen een deplorabelenveeg van honderd euro. Mooi zo. Alle fatbikes opgerot.
Reaguursels
