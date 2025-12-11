achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Topstad ENSCHEDE verbiedt sukkelige fatbikes

Wieuw wieuw willen jullie MEER of MINDER fatbikes? MINDER MINDER MINDER

Enschede, wat een stad. Je hebt er een voetbalclub en verder heel weinig fatbikes. Want die zijn per februari verboden, als eerste stad in Nederland. Hoera. U kent de fatbike, een tot frame gedraaide drol van de duivel, als het schooiersymbool van totale idioten, dombo's, afpersers, criminelen, boeven, klaplopers, asocialen, debielen, roekeloosrijders, tasjesdieven, gore hufters, vaders die hun zoon uitschelden voor stinkende eikel, moeders die hun dochters verkopen op de markt, scholieren met geen enkel benul, Turkse en Marokkaanse schoffies die niet die Turken niet die Marokkanen beroven maar u en mij en ouwe vrouwtjes, Maikel en Michael die in een dronken bui in fietstassen pissen, personen die fietsen in de gracht gooien, bankmedewerkers, oplichters, laaielichters, toeristen uit Spanje die nooit douchen en hier alleen maar komen om vieze dreadlocks uit hun kop te laten groeien en met hun stinkfatbikes tegen het verkeer in te kachelen, tokkies, droppies, losers, schuim, Anne-Fleur en Storm-Ketelbink uit Amsterdam-Zuid en allerlei ander weggooibaar vuilnistuig. Fatbikesukkels die het er toch op wagen krijgen een deplorabelenveeg van honderd euro. Mooi zo. Alle fatbikes opgerot.

Tags: fatbikes, stinkfiets, weg ermee
@Mosterd | 11-12-25 | 12:40 | 169 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.