achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Kansloze fatbikeplaag Enschede ongehinderd verder

DUURT LANG

Dat was lachen gisteren, in De Regio. Want terwijl de burgemeesters van de grote gemeenten in de Randstad (en Eindhoven) vroegen om meer vrijheid voor een fatbikeverbod, zijn ze daar in Enschede al veel verder mee. Die gemeente nam al in juli de motie tot een fatbikeverbod aan, dus daar rijden nu... HO WACHT: "Maar nu, twee maanden later, zoeven de fatbikes nog vrolijk rond in de Enschedese binnenstad." Blijkt er van alles in de weg te staan tussen de droom van een fatbikevrij Nederland Enschede en de daad van alle fatbikes stuk voor stuk naar de schroot brengen. "Is het verbod dan al bijna klaar? Nee. Er wordt ‘volop’ aan gewerkt, zegt wethouder Teutelink, maar het is nog niet zover. „We zijn er druk mee bezig. Ook in gesprek met Den Haag. Maar het is juridisch best ingewikkeld.”" Zoef zoef. Aan de slag.

Tags: fatbikes, enschede, duurt lang
@Ronaldo | 04-09-25 | 21:40 | 79 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.