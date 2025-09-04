Dat was lachen gisteren, in De Regio. Want terwijl de burgemeesters van de grote gemeenten in de Randstad (en Eindhoven) vroegen om meer vrijheid voor een fatbikeverbod, zijn ze daar in Enschede al veel verder mee. Die gemeente nam al in juli de motie tot een fatbikeverbod aan, dus daar rijden nu... HO WACHT: "Maar nu, twee maanden later, zoeven de fatbikes nog vrolijk rond in de Enschedese binnenstad." Blijkt er van alles in de weg te staan tussen de droom van een fatbikevrij Nederland Enschede en de daad van alle fatbikes stuk voor stuk naar de schroot brengen. "Is het verbod dan al bijna klaar? Nee. Er wordt ‘volop’ aan gewerkt, zegt wethouder Teutelink, maar het is nog niet zover. „We zijn er druk mee bezig. Ook in gesprek met Den Haag. Maar het is juridisch best ingewikkeld.”" Zoef zoef. Aan de slag.