De fatbike waar zullen we eens beginnen O JA HIER: de fatbike is een fiets voor compleet achterlijke idioten. Een rampenvehikel voor schooiers, verraders, doodmakers, brokkenpiloten, tieners die bejaarden beroven, eikels, mensen die geen respect hebben voor oma, kinderen die rotjes gooien naar zwanen, opgeschoten sukkels die stinken naar Paco Rabanne, Wesley en Rodney, Mohammed en Mohammed, juwelendieven, bankmedewerkers, weermannen die altijd het verkeerde weer voorspellen, personen die op Koningsdag een week vooraf een stuk grond annexeren met stoepkrijt en vervolgens niet op komen dagen, vrienden die altijd een biertje te weinig bestellen en het daarbij laten, bestuurders van de KNVB, linksbacks, Henkie van hierachter die z'n vriendin slaat en z'n hond uitscheldt voor klootzak, iemand die een levend kuikentje in een blender gooit, enzovoorts. U kent ze wel, fatbikerijders. Ze kennen de verkeersregels niet maar dat kan ook niet met een iq afgestemd op de snelheid van een opgevoerde Ouxi V8. Bovendien zie je er op zo'n spuuglelijk ding uit als een dronken vogel in een zwembad en dan komt-ie ook nog eens met containers tegelijk uit China, het land waarvan alles wat je aanraakt verandert in zeik. En maar drammen dat iedereen te dik is, terwijl Gapie met z'n grote reet iedere dag aan een gashendel zit te hengsten zonder ook maar één trap uit te voeren. Koop geen fatbike, zeker niet uit China, verbied ze zelfs, de overheid kan niks, je staat voor lul, fatbikes zijn een uitvinding van de duivel en de duivel moet gestopt worden.