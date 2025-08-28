achtergrond

HELMPLICHT voor minderjarige fatbikekneuzen

Jammer voor Denise, Rodney, Mohammed, Mohammed, Mohammed, schooiers, klooiers, dieven, moordenaars, uitvreters, klaplopers, idioten die de verkeersregels niet kennen, personen die vrouwen in de bosjes trekken, bankovervallers, homohaters, tokkies, lui die de muziek heel hard hebben zodat de hele buurt kan meegenieten, vervelende tantes die denken dat ze het wiel hebben uitgevonden, dierenhaters, gajes, schorriemorrie, pooiers, oorlogsmisdadigers, drugsdealers, zwakzinnigen, juwelendieven en al die andere volslagen volidioten die zich voortbewegen op fatbikes. De minister (Tieman, nog nooit van die gozer gehoord) wil dat ALLE kinderen op elektrische fietsen een helm gaan dragen. Dat staat gelijk aan GENOCIDE op fatbikerijders, want fatbikerijders denken dat ze heel stoer zijn, maar met een helm zijn ze dat (sowieso) niet meer. Fatbikelover Barry Madlener kan niks. Het kan met T-Man.

Tags: fatbike, helm, elektrische fiets
@Mosterd | 28-08-25 | 13:10 | 267 reacties

