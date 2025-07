Ontplofte knieën

Verbrijzelde gezichten

Breuken

Fracturen

Trauma-arts: "Letsels die ik nog nooit heb gezien."

Fatbikes zijn fietsen voor idioten, schooiers, dieven, moordenaars, tokkies, Douwe Bobbers, asocialen, debielen, mensen met haar in hun nek, hijgerige politici, volwassenen die kinderen opsluiten in kelders, kinderen die volwassenen martelen, mensen die beschuit door hun yoghurt roeren maar het dan weggooien, strandgangers die meeuwen lokken, duistere klootzakken die over andere mensen heen pissen, Youness, Henkie, Jampie, Japie, Jopie, onaangepaste egotrippers, eikels, geesteszieken, verdrietige opscheppers, opscheppende verdrietigers en nog veel meer hele en halve eikels. De politiek vindt al die gebroken botten bij kindertjes maar wat geil. Wij niet. Alle fatbikes het land uit, amen.