Massih Hutak probeerde ons wijs te maken dat fatbikers louter jonge allochtonen zijn en dat er daarom zo veel haat is voor de fatbike. Nou nee pik, er is haat op de fatbike omdat berijders veelal klojo's, schooiers, dieven, criminelen, agressievelingen, onopgevoede clowns, mensen die niet betalen voor entreekaartjes, poezenmishandelaars, eikels, hakenkruistekenaars, vrouwenschoffeerders, Punica-drinkers, verkeersregelhatende halfjes zijn, en ze heten niet alleen Mohammed, maar ook Maikel met ai, Maurits, Michael, Michaeil, Michiel en meer van dat soort rare namen. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: een hoogst agressieve fatbikert. In Dedemsvaart. Circa 13.000 inwoners, dus dan ben je makkelijk te vinden. En warempel: hij voldoet totáál niet aan de stereotypering van Massih Hutak!