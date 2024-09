Alle fatbikesrijders zijn de lul! De zwakzinnige bestuurders van zo'n balgehaktfiets moeten straks minimaal 14 jaar oud zijn, en ze moeten een helm dragen. "Een Kamermeerderheid steunt een voorstel daartoe van de vvd en NSC." Dat staat gelijk aan genocide op de fatbike, want we weten allemaal hoe fatbikerijders er dol op zijn hun haartjes in vorm te boetseren met gele gel strong, en kortsluiting krijgen als een helm dat verwoest. Ondertussen loopt er sinds vandaag een CAMPAGNE, een reclameblok voor losers in ruitjesoverhemd: je bent een rund als je met fatbikes stunt. Aangezien opgeschoten juwelendieven met hun opgevoerde kneusmobieltjes zich niets aantrekken van een campagne van Harvey Dent Madlener is het maar GOED dat er PLICHT komt. Immers: een fatbike is een product voor sukkels, criminelen, asocialen, gajes, volwassenen die in hun broek poepen, kinderen die dartpijltjes naar eenden gooien, mislukkelingen, stiekemerds, bankovervallers, viezeriken, landverraders, mensen die ketchup op een frikandel speciaal doen, mensen die géén mayonaise bij de bal gehakt doen, boekverbranders, verkrachters, personen die nooit douchen, rechtsbacks die altijd buitenspel opheffen, enzovoorts.