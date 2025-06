Schitterend spul. Gert-Jan Segers liet ooit wat geheime formatiedocumenten in een trein slingeren, Trumps veiligheidsadviseur Michael Waltz voegde doodleuk de hoofdredacteur van The Atlantic toe aan de appgroep waarin een Amerikaanse aanval op de Houthi's werd voorbereid, en deze week zag een nieuwe loot aan deze knulligheidsboom het levenslicht. 50PLUS-mastodont Martin van Rooijen dácht dat hij gewoon met zijn vrouw aan het keuvelen was over een overstap van Agnes Joseph naar zijn partij, maar belde ondertussen per ongeluk met de voicemail van NOS-verslaggever Jorn Jonker. Van Rooijen is zo oud dat-ie nog voor de KVP actief is geweest dus die valt weinig te verwijten. Bij 50PLUS zijn ze bovendien altijd op zoek naar opportunistische sprinkhanen, Agnes Joseph is toch al helemaal team pensioenrovende bejaarden, en laten we wel wezen, door de bril van een 82-jarige is ze hoogstwaarschijnlijk ook gewoon een lekker jong ding. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, weliswaar iets trager dan voorheen, maar kruipen doet het. Daarover gesproken: collega-opportunistische sprinkhaan Rosanne Hertzberger keert namens NSC terug als Kamerlid. Hieperdepiep: hoera.