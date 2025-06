Op Pieter Omtzigt viel het nodige aan te merken, maar er sprak nog altijd veel meer in zijn voordeel. Op Nicolien van Vroonhoven valt ook best wat aan te merken, maar er spreekt eigenlijk niets in haar voordeel. Ben of ken jij iemand op wie iets is aan te merken, maar die daarnaast iets heeft dat in zijn voordeel spreekt? Dan zoekt NSC jou. Contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op verlenging, als je kunt toveren tenminste. Een uitdagende functie met veel vrijheid: "Je houdt vast aan principes, ook onder druk," maar wat die principes precies zijn, is voor niemand helemaal duidelijk, dus daar vooral zelf invulling aan geven graag. "Je bent een charismatische en inspirerende leider", of althans, hebt bij voorkeur iets meer uitstraling dan die opgezette bosuil van een voorganger van je. "Je bent consistent in je standpunten en je handelen," in tegenstelling tot eerder genoemde opgezette bosuil, die ook zo dood als een pier vrolijk met alle winden mee blijft wapperen.

Reageren vóór aanstaande zaterdag 23:59. Succes!