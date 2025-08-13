achtergrond

Ook al niet meer te betalen.... natuur

"""symbolisch bedrag"""

Stichting Het Brabants Landschap vraagt geld voor mensen die wandelen door Brabants Landschap. Met als gevolg dat wandelclubs gaan ZWARTWANDELEN door Brabants Landschap danwel ergens anders gaan wandelen, in bijvoorbeeld Limburgs Landschap of Gelders Landschap. Wen er maar aan mensen. Dit gaan we vaker meemaken. Die loeidure rondpompoverheid moet ergens van betaald worden, en uiteraard bent U de klos. We willen geen overbodige overheids-FTE van 8K p/m op een idee brengen. Maar binnenkort krijgt u te maken met een Algehele Uitzicht Belasting (AUB), een zonsondergangtaks bij alle Nederlandse kustgemeenten, komen er zwarte schermen om de Waddeneilanden heen, uiteraard een heidetaks, een herfstkleurbijdrage voor bossen in oktober, zo ook een burlende hertenbelasting, een waarnemingtoeslag voor Perseïden-gluurders, en een fikse boete voor het filmen van een wolf. Gratis bestaat niet. Tot ziens in Bulgarije!

Tags: brabants , landschap, lalala, geld
@Pritt Stift | 13-08-25 | 15:30 | 170 reacties

