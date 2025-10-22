achtergrond

68 TEVEEL - COA blijft maar pompen in Ter Apel

lalalala: uw geld

Goedemorgen deze morgen Nederland & gecondoleerd. U bent vandaag weer 50.000 euro armer. Geld is vandaag door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over de balk gesmeten in Ter Apel, want weer meer alsdan 2000 logeetjes in het aanmeldcentrum. Wanneer hebt u voor het laatst VIJFTIGDUIZEND EURO uitgegeven in 1 dag? Als in: ff naar de Koopgoot, Rolex halen, wagyu-bitterballen bestellen bij de champagne, fooi van 5000 euro aftikken en een meter coke regelen bij de straatdealer. Nee, zoiets doet u natuurlijk niet. De boodschappen zijn al duur genoeg. Bij de Commissie Omvolking Avondland (COA) hebben ze schijt & verbranden ze uw geld dagelijks. Deze week al 150.000 euro. Maar begin vooral nog eens een verhaal over rechtstatelijk...

Tags: coa, geld, ter apel
@Pritt Stift | 22-10-25 | 11:30 | 151 reacties

