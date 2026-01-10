achtergrond

Politie grijpt bronstige boef Marv net voor prostitutiebezoek

FOTO: Marv al ie wél binnen was gekomen

Hij verbrandde z'n hand, brak alle botten in z'n lijf, werd geëlektrocuteerd, gleed ontiegelijk vaak en hard uit, was de pispaal van z'n kameraad, trapte in glas, kreeg een nietje in z'n neus, z'n aars en in z'n scrotum, kon een stuk of wat bakstenen koppen, pleurde meermaals van verschillende trappen, moest een klap op z'n smoel incasseren van de dame die hij leuk vond, verloor z'n schoenen, z'n waardigheid en de kans op kinderen, werd aangerand door duiven, tongzoende met een tarantula en hield aan al die ellende geen enkele stuiver over. Allemaal door toedoen van een verschrikkelijk rotkind. Maar mag hij dan een keertje, zonder in te hoeven breken, het heilige huis van een zekere dame van plezier binnentreden? Nee. Enig vertier, iets van een uitlaatklep, is hem ook al niet gegund, want in Californië is prostitutie verboden. Bronstige boef Marv werd betrapt en moet derhalve voorkomen. Er hangt hem een gevangenisstraf van 6 maanden of een boete van 1000 dollar boven het hoofd. Het zit Marv niet mee in het leven.

Tags: Marv, home alone, prostitutie
@Dorbeck | 10-01-26 | 13:37 | 70 reacties

Reaguursels

