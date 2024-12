Een vacature die komt op het juiste moment. Net nu iedereen zich druk maakt over bullshitbanen, zien we deze functie in de reaguurderspanelen en wij zouden het: wel weten. De hele dag lekker met de poten in de modder, voeten in de klei, mouwen opstropen en flink de data gaan analyseren als Analist Prostitutie voor de gemeente Amsterdam. Vereist is kennis van het volledige Office-pakket en dat komt mooi uit want wij kennen de VLOOKUP-functie in Excel van binnen en van buiten (is dit eigenlijk nog een soort innuendo? Nee? Wel? Wel toch?, red.). Het waren 21 mooie jaren, wij zijn solliciteren. Groetjes.