Nee maar dit is echt ontzettend leuk. In Amsterdam, bekend van de Beyoncé Boulevard en de Sjoa, heeft iemand ergens in Zuid een verkeersbord opgehangen waardoor het nu net lijkt alsof alleen mannen met een kleine Pritt Stift er nog welkom zijn, terwijl dit eigenlijk helemaal niet zo is, want niet iedereen is natuurlijk zomaar bevoegd om zoiets te doen en/of de regels te bepalen. Het leuke is natuurlijk dat de grappenmakers doelen op mannen in hele dure auto's, die in een patserbak zouden rijden omdat ze iets te compenseren hebben (meer specifiek hun kleine penis, red.). Zo steken deze humoristen tegelijkertijd de draak met zowel hyperkapitalisme als het patriarchaat, of zo. "Het is goed om humor te hebben in de maatschappij," mompelt een omstander tegen AT5. "Kijk, daar komt de volgende alweer, weer zo eentje met een kleine, ha ha ha," kraait een ander.

Nou, hilarisch.